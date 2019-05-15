سليم الجبوري: الإمارات تدخلت بالانتخابات النيابية العراقية وابعدتني عنها

وقال الجبوري خلال برنامج "حق الرد" الذي يعرض على قناة السومرية، "كنت فائزاً بالانتخابات النيابية بكل المعطيات بالشواهد والادلة وباتصال تلقيته من الادارة الانتخابية على انني فائز".

وأضاف أن "خميس الخنجر أبلغني قبل أسبوعين من الانتخابات بأنه جرى في الإمارات امر معين يتعلق بوضع الانتخابات لأن السيرفرات الخاصة بالاقتراع كانت هناك"، مبيناً أن "الخنجر أكد بأن النتائج ستكون صادمة بالنسبة لي".

وأوضح الجبوري، أنه "اثناء عملية الطعن هناك من كانوا متربصين حرقوا محطة في الخارج تضم 109 أصوات ولم تأثر على نتيجتي، ورجعوا الى محطة انتخابية في يوم الانتخابات عليها مؤشرات التزوير والفيديو وتأشير احمر ودعوى جزائية وقاموا بفتحها واحتسابها لأحد المنافسين والذي أصبح نائباً فيما بعد"./انتهى/