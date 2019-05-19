كشف الستار عن اربعة مشاريع خاصة بالشبكة الوطنية للمعلومات

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مراسم اليوم العالمي للاتصالات اقيمت اليوم الاحد في مقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بحضور وزير الاتصالات "محمد آذري جهرمي" وحملت شعار "ازدهار الانتاج عبر توسيع الخدمات الرقمية".

وتخللت هذه المراسم ازاحة الستار عن اربعة مشاريع خاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات.

وكشف النقاب عن الدرع الامني للشبكة الوطنية للمعلومات "دجفا"، الذي يهدف الى ضمان الامن السيبراني للخدمات التي تقدم عبر الشبكة المعلوماتية (الانترنت).

وتم استثمار 20 مليار تومان ايراني من اجل المشروع المذكور، اذ يعمل كفخ أمني لكشف البرامج الفايروسية والتصدي لأي هجوم قد تتعرض له البنى التحتية للشبكة الوطنية للمعلومات.

وازيح الستار ايضا عن البوابة الالكترونية "سروا" كثاني مشروع وطني برمجي يتيح إمكانية الحصول على البيانات الوطنية والحكومية لمستخدمي شبكة الانترنت واصحاب الاعمال الرقمية.

بعبارة اخرى تعتبر "سروا" منصة للشبكة الحكومية وشبكة الانترنت وللاستفادة من المعلومات والبيانات الحكومية التي تقدم بشكل عام ويمكن للشركات الناشئة الاستفادة منها.

وتم الكشف عن أجهزة ومعدات تقنية ومعلوماتية ستستخدم في اربع محافظات وهي طهران واذربيجان الغربية وفارس وهرمزكان، حيث سيتم تثبيت وتشغيلها في 1038 نقطة من المحافظات المذكورة.

كما وكشف عن مشروع اتصال 7200 قرية الى النطاق الواسع من الشبكة الوطنية للمعلومات (الانترنت السريع)، حيث تصل قيمته الى 400 مليار تومان ايراني./انتهى/