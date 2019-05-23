الشيخ الديهي: النظام البحريني يساهم في تصفية القضية الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن نائب الامين العام لحركة الوفاق الشيخ حسين الديهي انتقد النظام البحريني الذي يستضيف مؤتمر أمريكي صهيوني لتدشين القسم الأول لما يسمى بصفقة القرن‬⁩، مشيراً إلى إنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها النظام البحريني بطعن الأمة العربية و الإسلامية في قضيتهم المركزية فلسطين فلقد اعتاد على الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني.‏

‏واضاف، ان مؤتمر البحرين لتدشين صفقة القرن هو خطوة فاشلة نحو التأسيس لشرق أوسط جديد حسب الرؤية الأمريكية وبمحورية الكيان الصهيوني وحلفائهم من النظام الرسمي العربي.

ولفت الشيخ الديهي إلى أن المتاجرين بالقضية الفلسطينية وبمعاناة الفلسطينين سقطت أقنعتهم الزائفة وبانت نواياهم ومخططاتهم للإجهاز على القضية المركزية وتنفيذ الأجندات لمصلحة الكيان الصهيوني ‏ووجه رسالة حول ما جرى ويجري إلى كل الشعوب العربية والإسلامية والأنظمة والأحزاب والمؤسسات لفهم دقيق وواضح للنظام البحريني ومشروعه وأولوياته وتحالفاته. /انتهى/.