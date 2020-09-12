الشعب البحريني يطلق حملة ضد التطبيع

وافادت وكالة مهر للانباء، ان الشعب البحريني اطلق حملة ضد التصهين البحريني على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاغ "#بحرينيون_ضد_التطبيع" ترند تويتر في البحرين بعد اعلان الاتفاق مع الكيان الصهيوني.

وكتب عضو الأمانة العامة بجمعية "الوفاق" المعارضة "ماجد ميلاد": "من الأوهام أن يدخل الشعب البحريني نفق التطبيع، فالشعب المصري حتى اللحظة رأسه مرفوع ضد التطبيع".

أما النائب السابق ورئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان "جواد فيروز" فقال: "أكبر وأفظع جريمة اقترفتها السلطة الحاكمة في البحرين في تاريخها بحق الشعب والوطن والأمتين العربية والإسلامية والقيم الإنسانية هي التطبيع مع الكيان الصهيوني".

واعتبر النائب السابق عن جمعية الوفاق الوطني "علي الأسود" أن إعلان تطبيع المنامة "يوم أسود في تاريخ البحرين السياسي".

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