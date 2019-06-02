اقامة معرض اربيل "للاتصالات والاعلام" بمشاركة ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن معرض ومؤتمر "الاتصالات والالكترونيات والقنوات السمعية والمرئية والاعلام" في اربيل سيقام في 13 يونيو الجاري على مساحة 5 الاف مترمربع وذلك بمشاركة الجهات الايرانية.

كما تشارك في المعرض ، شركات من العراق وتركيا والصين وكوريا الجنوبية واليابان والاردن وتايوان بالاضافة الى ايران.

ويتوقع مشاركة 300 شركة في المعرض الذي يقام بدعم من الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان العراق وهيئة الاتصالات والاعلام .

ويحظى هذا المعرض بدعم الحكومة المركزية العراقية وحكومة اقليم كردستان ووزارة الاتصالات العراقية MOL ولجنة الاتصالات والاعلام ووزارة الثقافة والشباب.

ونظرا لأهمية هذا المعرض لصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات سوف تساهم كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الايرانية وصندوق الابداع وازدهار الدعم المادي بتغطية جزء كبير من تكلفة المشاركة في المعرض للشركات المعرفية وكافة الجهات الايرانية المشاركة في المعرض./انتهى/