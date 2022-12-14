السفير الإيراني يدعو وزيرة الاتصالات العراقية لزيارة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم ال صادق، التقى وزيرة الاتصالات العراقية، السيدة هيام عبود كاظم، واستعرض معها السبل الكفيلة بتطوير التعاون الايراني العراقي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتناول الجانبان، المفاوضات السابقة بين شركة البريد الايرانية ونظيرتها العراقية؛ مع التاكيد على مواصلة هذه المشاورات وصولا الى توقيع مذكرة تفاهم ثنائية.

وفي نهاية اللقاء، قام سفير الجمهورية الاسلامية لدى العراق بتسليم دعوة من قبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني "عيسى زارع بور"، الى السيدة "هيام عبود" وزيرة الاتصالات العراقية، لزيارة طهران.

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