طهران: ما يهم إيران هو تغيير السلوك الأمريكي ضد الشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الأمیركي، مايك بومبيو، اعلن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة للحوار مع طهران "دون شروط مسبقة".

وفي أول رد فعل على تصريحات بومبيو، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن تصريحات وزير الخارجية الأميركي بشأن التفاوض دون شروط مسبقة، لعب بالكلمات بأهداف خبيثة.

وأكدت أن "معيارنا الأساس هو السلوك الأميركي على الأرض وليس تصريحات السياسيين".

واعتبرت أن تأكيد بومبيو بشأن استمرار الضغوط على طهران سياسة خاطئة وتحتاج إلى تغيير كلي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال في وقت سابق إن بلاده تؤمن بالحوار والتفاوض، على أساس الاحترام المتبادل، وضمن القرارات الدولية.

وأوضح أن إيران أظهرت خلال هذه الفترة أنها "لا ترضخ للتهديد والترهيب. نحن مع الصواب والمحادثات إذا جلس الطرف الآخر بكل احترام إلى طاولة التفاوض وفق الضوابط الدولية وليس بالأوامر والنواهي".

وقال إن الولايات المتحدة تراجعت عن تهديداتها بإسقاط النظام في إيران، مشيرا إلى أنه "قبل شهور خلت كان العدو يقول إن الخليج الفارسي مسرح مناورات لحاملة طائراته. وها نحن اليوم لا نشاهد تلك السفينة العملاقة التي ابتعدت مسافة تقدر بما بين 300 و400 ميل في المياه الدولية".