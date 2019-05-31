ميركل تعتزم بحث 4 قضايا عالمية منها إيران خلال محادثاتها مع بومبيو

وشددت ميركل قبيل اللقاء مع بومبيو، اليوم الجمعة 31 مايو / أيار على ضرورة مناقشة الكثير من القضايا وقبل كل شيء، القضية الإيرانية ودعت إلى اتخاذ إجراءات تحول دون حصول إيران "على أسلحة نووية"، ووقف "الأعمال العدوانية الأخرى لإيران" وذلك حسب تعبيرها.

وأضافت: "سنتحدث عن أفغانستان، حيث توجد للبلدين وحدات عسكرية كبيرة، وسنتحدث عن الوضع في سوريا، وبالطبع الوضع الهش للغاية في ليبيا".

وتابعت: "نحتاج إلى التطرق لموضوعين آخرين، هما التعاون في العمل مع روسيا ومستقبل أوكرانيا بعد الانتخابات الرئاسية هناك، وكذلك التعاون في مكافحة الإرهاب"، مضيفة: "كما ترون، لدينا العديد من المواضيع، التي سنبحثها خلال 45 دقيقة، سنناقش فيها بروح الشراكة، عشية اتصالات وثيقة ستتم في المستقبل".