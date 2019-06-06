  1. السياسة
٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٧

ممثل الحرس الثوري في البرلمان: اقتدار الثورة يكمن في مناهضة الاستكبار العالمي

ممثل الحرس الثوري في البرلمان: اقتدار الثورة يكمن في مناهضة الاستكبار العالمي

قال الممثل والمساعد البرلماني للحرس الثوري الإيراني " العميد محمد صالح جوكار" إن قدرة الثورة واقتدارها تكمن في انتهاج طريق مناهض للاستكبار العالمي.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن الممثل  والمساعد البرلماني للحرس الثوري الإيراني " العميد محمد صالح جوكار" قال في تصريحات مع مراسل وكالة مهر للانباء أن الاستكبار العالمي كان يحاول أن يثني الإمام الخميني (ره) قبل الثورة من أهداف الثورة، وبعد انتصار الثورة رأينا ان الأعداء لم يتخلوا عن أهدافهم السابقة".

وتابع العميد جوكار قائلا " وفي الداخل أيضا قال البعض ينبغي أن يكون نظام الحكم بعد الثورة هو نظام ديمقراطي لكن الأمام لم يتخلى عن مبادئه وقال هذه إرادة الأعداء ينطق بها بعضنا دون أن يشعر".

وأكد ممثل والمساعد البرلماني للحرس الثوري الإيراني " العميد محمد صالح جوكار"  إن قدرة الثورة واقتدارها تكمن في انتهاج طريق مناهض للاستكبار العالمي./انتهى/

رمز الخبر 1895245

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