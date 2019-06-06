مسؤول ايراني: مصير فلسطين يقرره الشعب الفلسطيني عند صناديق الاقتراع

وكتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ان موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان القضية الفلسطينية هو على الدوام موقف منطقي ياخذ سيادة الشعب بنظر الاعتبار وعلى اساس المبادئ والقواعد المعترف بها دوليا، والمبني على ان الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار النهائي حول سيادته على ارضه وهو من يقرر مصيره عند صناديق الاقتراع.