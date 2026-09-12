القوات المسلحة اليمنية تسيطر على جبل «جرداد» الاستراتيجي في تعز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القوات المسلحة اليمنية نجحت في فرض سيطرتها على جبل «جرداد» الاستراتيجي، مما مكّنها من تأمين وإحكام قبضتها على مناطق واسعة تمتد من المرتفعات الجبلية صعوداً حتى الخط الساحلي.



وبإحكام سيطرتها على جبل جرداد، باتت القوات اليمنية تفرض إشرافاً عسكرياً كاملاً على مناطق «رأس العارة»، و«الوازعية»، و«البرح».



وقد أتاحت هذه العملية النوعية للقوات اليمنية إمكانية المراقبة المباشرة والإشراف الناري على الخط الساحلي القريب من مضيق باب المندب الممر المائي الدولي الاستراتيجي.



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