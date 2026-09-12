الرئيس الايراني يلتقي رئیس وزراء ماليزيا في نيودلهي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان على هامش مشاركته في قمة مجموعة الـ "بريكس" رئيس وزراء ماليزيا "أنور إبراهيم".



ألقى الرئيس بزشكيان، خلال هذه الزيارة، كلمةً في الجلسة الرئيسية لقادة دول مجموعة الـ“بريكس” والمنتدى الاقتصادي، إضافةً إلى الاجتماع المغلق للقادة الذي بحث في موضوع الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز التعددية.



كما من المقرر أن يعقد رئيس الجمهورية، خلال هذه الزيارة، لقاءات مع عدد من القادة والمسؤولين المشاركين في هذه القمة.



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