معرض "اينوتكس" في طهران يستضيف جناحا خاصا بالشركات المعرفية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن صندوق الابداع والازدهار، ان الدورة الثامنة من معرض "اينوتكس" لعام 2019 أطلق منذ أمس الاحد وسيستمر لغاية الأبعاء (من9 حتى 12 يونيو/حزيران) في موقع المعارض الدولية لطهران ويحمل شعار "بيئة الابداع والتكنولوجيا تحت سقف واحد"، حيث يهدف هذا المعرض الى خلق بيئة لتعزيز التعاون والتعامل فيما بين المستثمرين والشركات الناشئة والفعالة بمجال التكنولوجيا.

ويستضيف هذا المعرض أكثر من 400 شركة ناشئة وشركة معرفية ومسرعات اعمال وحدائق العلوم والتكنولوجيا ومخترعين ومراكز التنمية والمستثمرين مخاطرين ومستشارين.

ويقام في هذا المعرض الجناح الخاص بالشركات المعرفية بغية عرض قدرات هذه الشركات في العام الذي أطلق عليه اسم "ازدهار الانتاج" وبحامية صندوق الابداع والازدهار./انتهى/