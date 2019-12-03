وزير الاتصالات يؤكد تطوير سوق الشركات الناشئة الايرانية في باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمد جواد آذري جهرمي ، أوضح انه تشارك 14 شركة من الشركات الناشئة الإيرانية في معرض "باكو تل – 2019" وملتقى "باكو للإبداع" الدولي معربا عن تطلعاته لتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين.

واعرب وزير الاتصالات في مطار باكو عن أمله في أن تتمكن الشركات الإيرانية ، بما في ذلك الشركات الناشئة الإيرانية المشاركة في هذا المعرض الدولي، من توقيع صفقات جيدة لتطوير السوق الدولية.

جدير بالذكر انه يقام المعرض الدولي الخامس والعشرون لتكنولوجيا المعلومات " باكوتل - 2019" في الفترة ما بين 3 الى 6 ديسمبر بمشاركة 238 شركة من 23 دولة./انتهى/