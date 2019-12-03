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٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٣:٢٢

وزير الاتصالات يؤكد تطوير سوق الشركات الناشئة الايرانية في باكو

وزير الاتصالات يؤكد تطوير سوق الشركات الناشئة الايرانية في باكو

اكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد جواد آذري جهرمي لدى وصوله فجر اليوم آذربيجان، على المشاركة الايرانية في معرض "باكو تل – 2019" وملتقى "باكو للإبداع" الدولي بهدف تطوير العلاقات الثنائية و توسيع الاسواق على على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمد جواد آذري جهرمي ، أوضح انه تشارك 14 شركة من الشركات الناشئة الإيرانية في معرض "باكو تل – 2019" وملتقى "باكو للإبداع" الدولي  معربا عن تطلعاته لتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين.

واعرب وزير الاتصالات في مطار باكو عن أمله في أن تتمكن الشركات الإيرانية ، بما في ذلك الشركات الناشئة الإيرانية المشاركة في هذا المعرض الدولي، من  توقيع صفقات جيدة لتطوير السوق الدولية.

جدير بالذكر انه يقام المعرض الدولي الخامس والعشرون لتكنولوجيا المعلومات " باكوتل - 2019" في الفترة ما بين 3 الى 6 ديسمبر بمشاركة 238 شركة من 23 دولة./انتهى/

رمز الخبر 1899733

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