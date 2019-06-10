وقفة احتجاجية لأهالي "باكو" ضد السفارة الصهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المعترضين رفعوا شعارت تندد بالاحتلال مثل "زوال إسرائيل" وشعارات داعمة للفلسطين "القدس قبلة المسلمين الأولى"، و"الحرية للقدس".

فيما القت الشرطة الأذربيجانية في باكو القبض على المتجمعين، وتم اعتقال بعضهم ونقلهم إلى مركز الشرطة.

يذكر أن اغلب التشكيلات السياسية والاجتماعية في جمهورية اذربيجان احتجت من خلال الفعاليات والاجتماعات التي عقدت بمناسبة يوم القدس على جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين ودعم أميركا لهذا الكيان.

كما أن المشاركين في الفعاليات ادانوا صفقة القرن واعتبروها نكثا واضحا لحقوق الشعب الفلسطيني./انتهى/