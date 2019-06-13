البحریة الإيرانية تنقذ 44 بحاراً أجبنياً من ناقلتي النفط في بحر عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مدير الموانئ والبحرية في هرمزكان جنوب ايران "اله مراد عفيفي بور" صرح ، ان 44 بحارا تم انقاذهم من ناقلتي نفط أجنبيتين تعرضتا لحادث في بحر عمان صباح اليوم وذلك بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان وتم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية العائمة إلى ميناء جاسك.

وأوضح المصدر ان الناقلة الأولى اصيبت في الساعة 8 و 50 دقيقة من صباح اليوم وعلى بعد 25 ميلا إلى الجنوب من جاسك.

وتابع: تم نقل السفينة التي ترفع علم جزر مارشال وكانت محملة بالإيثانول من ميناء إلروس في قطر الى تايوان، حيث تعرضت لحادث أدى الى نشوب حريق في منتصف السفينة.

/يتبع/