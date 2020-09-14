تقديم الخدمات الطبية للسفن التي تعبر بحر عمان

وافادت وكالة مهر للانباء، ان نائب الموانئ والملاحة البحرية في سيستان وبلوشستان اعلن عن جهوزية فريق البحث والانقاذ البحري بميناء "جابهار" لتقديم الخدمات الطبية للسفن التي تعبر بحر عمان.

ونقلاً عن مركز العلاقات العامة لمديرية الموانئ والملاحة البحرية في سيستان وبلوشستان، قال "سيد حسن ابراهيمي": "ان فريق البحث والانقاذ بميناء "جابهار" جاهز للاستجابة الى اي حادث بحري ومستعدّ الى تقديم المساعدات الطبيّة اللازمة للسفن التي تعبر بحر عمان".

واضاف: "ان فريق البحث والانقاذ البحري في ميناء "جابهار" يجب عليه الاستعداد لملاقات السفينة المنكوبة بعد الاتصال اللاسلكي مع قائد السفينة، حيث يتم نقل المصابين الى المراكز الطبية المختصّة في مدينة "جابهار"".

وصرّح ابراهيمي انه تم استلام طلب استغاثة من الباخرة (QUEEN1) من دولة بنما، فقام فريق الانقاذ بتلبية هذه الاستغاثة وتم نقل نقل الاشخاص المصابين من هذه الباخرة الى المراكز الطبية المحدّدة في مدينة جابهار.

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