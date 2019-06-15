روحاني: طهران تريد تنمية علاقاتها أكثر من قبل مع الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني "حسن روحاني" أوضح خلال لقائه أمير قطر اليوم السبت على هامش اجتماع قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" في عاصمة طاجيكستان أن المشاورات الثثنائية ومتعددة الجوانب والتعاون الطريق الوحيد لتقليل الخلافات وازالة المشاكل في المنطقة مؤكدا على ان إيران مستعدة للمشاركة في هذا المجال.

وأضاف أن العالم الإسلامي بحاجة للوحدة وايران وقطر بلا شك يمكنهما التعاون سويا في هذا المجال.

واعتبر روحاني إن علاقة إيران وقطر الأخوية لصالح المنطقة مضيفاً أنه يوجد امكانيات كثيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين أكثر من قبل ويجب الاستفادة من هذه الفرص والامكانيات فيما يصب لصالح الشعبين.

وأوضح روحاني، أن تنمية العلاقات مع دول الجوار والاصدقاء وخاصة قطر من الأولويات الثابتة في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية. مؤكدا على ان استقرار وأمن بلاد المنطقة مرتبط مع بعضه البعض ونحن نطالب بسيادة الاعتدال والأخوة والحكمة في العلاقات بين الدول.

ومن جانبه اوضح أمير قطر تميم بن حمد ال ثاني أن قطر تعتقد ان الطريق الوحيد المقبول لحل جميع الخلافات في المنطقة هو الحوار والتعاون المشترك والمتابعة بالطرق السياسية.

وأضاف أمير قطر أن الدوحة مستعدة لتنمية علاقاتها مع طهران في جميع المجالات./انتهى/