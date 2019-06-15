روحاني يعمّم قانون "الحفاظ على التراب"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الايراني حسن روحاني قد أبلغ منظمة حماية البيئة قانون "الحفاظ على التراب" لإدخاله حيز التنفيذ.

وقد أقر مجلس الشورى الاسلامي في الـ25 من شهر مايو/أيار الماضي هذا القانون ووافق عليه مجلس صيانة الدستور في الثاني من شهر يونيو/حزيران الجاري.

وقد اقترحت منظمة حماية البيئة ووزارة الجهاد الزراعي بشكل مشترك مشروع قانون "الحفاظ على التراب" حيث حاز على تأييد مجلس الوزراء الايراني في 19 من شهر مايو/أيار الماضي.

ويوفر هذا القانون بيئة ملائمة لإدارة الموارد الترابية ومنع تلويثها وإتلافها وصيانتها كميا وكيفيا ومعالجة واعادة تأهيل الاتربة الملوثة والتالفة، حيث عدم وجود قانون كهذا في السابق كان قد يؤدي الى سوء ادارة الموارد الترابية واستثمارها بشكل غير صحيح./انتهى/