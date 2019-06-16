ظريف يؤكد على استمرارية الدبلوماسية الناشطة لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كتب في تغريدة له على موقع التويتر : ان "الدبلوماسية الايرانية االناشطة" مستمرة.

كما وأضاف: لقد عُقدت لقاءات مميزة بين رئيس الجمهورية حسن روحاني مع رئيسي جمهورية طاجيكستان وتركيا و(امير) قطر في دوشنبة، فضلا عن المحادثات البناءة مع رئيس الجمهورية والرئيس التنفيذي في افغانستان.

واكد وزير الخارجية في تغريدته : انا ايضا اجريت لقاء مفيدا مع وزير الخارجية الهندي الجديد.

يذكر ان القمة الخامسة لرؤساء منظمة سيكا عقدت اليوم السبت بحضور رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني في دوشنبة.

والتقى الرئيس روحاني على هامش هذه القمة بنظيره التركي والامير القطري.

وكان الرئيس الايراني قد توجه الخميس الماضي ( 13 حزيران / يونيو الحالي) الى قرغيزيا وطاجيكستان للمشاركة في قمتي شنغهاي وسيكا.