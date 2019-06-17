الميزان التجاري لإيران يرتفع بنسبة مليار و649 مليون دولار إيجابيا

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن الدراسات تدل على ان عملية تخليص البضائع ترصد الكترونيا وبشكل مباشر عبر المنظومة الجمركية الشاملة في مركز الرصد الجمركي للبلاد، كما ان البضائع الحاصلة على الترخيصات القانونية اللازمة تُخلص بشكل سريع للغاية.

ووفقا للمعطيات، قد استوردت ايران خلال الشهرين الماضيين نحو 5 الاف و654 الف طن من البضائع بقيمة 6 مليارات و763 مليون دولار، اذ يدل على تدني مستوى الاستيراد مقارنة بالفترة المماثلة في العام الماضي.

وأبرز ثلاث بضائع تم استيرادها هي الأرز وذرة الماشية والصويا المعصورة (للمواشي).

وأبرز الدول المصدرة لايران هي الصين والامارات والهند وتركيا.

هذا وأن الصادرات غير النفطية الايرانية في الشهرين الاولين من العام الايراني الجاري (21 مارس-21 مايو) بلغت نحو 30 الف و273 طن بقيمة 8 مليار و412 مليون دولار، ما يعني نمو معدل الصدارات بنسبة 8 في المئة مقارنة بالعام الماضى.

وأبرز ثلاث سلع تم تصديرها هي السوائل الغازية والزيوت الخفيفة والمنتجات ما عدى البنزين.

وابرز الدول المستوردة من ايران هي الصين والامارات والعراق وتركيا.

وتشير هذه المعطيات الى أن الميزان التجاري لإيران خلال الشهرين الماضيين بات مليار و649 مليون دولار ايجابيا./انتهى/