صادرات السلع غير النفطية الايرانية تنمو 48 بالمئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح " مهدي مير اشرفي" في تصريح اليوم الاربعاء، بأنه تم تصدير 16.9 مليون طن بقيمة 6.3 مليار دولار من السلع الايرانية الى مختلف دول العالم في الشهرين الفائتين، غالبيتها البنزين والبولي اثيلين والميثانول وسبائك الحديد والصلب والصناعات الفولادية.

وأشار أن الصين تصدرت قائمة الدول المستوردة بـ 4.6 مليون طن وبقيمة 2 مليار دولار، تلاها كل من بالترتيب، العراق بـ 3.1 مليون طن بقيمة 953 مليون دولار، والامارات 2.4 مليون طن بـ 849 مليون دولار وتركيا 384 الف طن بـ 388 مليون دولار وافغانستان 911 الف طن بـ 365 مليون دولار.

وبيّن رئيس الجمارك أن الدول الخمس مجتمعة 11.5 مليون طن سلع، بقيمة 4.6 مليار دولار بنمو كمي 68 بالمئة وسعري 73 بالمئة.

بالمقابل نوه مير اشرفي الى استيراد 5.3 مليون طن من السلع في الشهرين المذكورين بقيمة 6.5 مليار دولار من مختلف دول العالم بانخفاض كمّي 16.5 مليون طن وزيادة سعرية 29.5 مليون طن.

وأوضح أن من أهم السلع المستوردة، الهواتف النقالة وعلف الذرة وزيت عباد الشمس والقمح والصويا وزيتها، والأرز والشعير والسكر.

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