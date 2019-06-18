شمخاني يصل إلى روسيا للمشاركة في المؤتمر الدولي العاشر لقضايا الأمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثل قائد الثورة الإسلامية أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني "علي شمخاني" وصل إلى روسيا للمشاركة في المؤتمر الدولي العاشر لقضايا الأمن.

سيتحدث ويتبادل المشاركون وجهات النظر في المؤتمر الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء حول أهم القضايا المشتركة في مجال الأمن الدولي.

كما سيلتقي شمخاني كذلك بمسؤولين روس على هامش الاجتماع لبحث العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو.

وفي جدول اعمال الزيارة اجراء محادثات ومشاورات للتقدم بالمبادرات السياسية والعسكرية والامنية المشتركة مع الدول المشاركة./انتهى/