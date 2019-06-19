محققة أممية: جريمة قتل خاشقجي تمت على يد مسؤولين سعوديين

وأفادا وكالة مهر للأنباء أن مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، التي قادت لجنة تحقيق دولية في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، صرحت بأن "جريمة وحشية خطط لها ونفذت" من قبل مسؤولين سعوديين.

وزارت كالامارد اسطنبول في يناير 2019 بطلب تركيا لإجراء تحقيق أممي في مقتل الصحفي، المعروف بانتقاداته للسلطات السعودية وخاصة ولي عهد المملكة، محمد بن سلمان.

لكنها أعلنت مع ذلك أن السلطات السعودية لم توافق على زيارتها إلى المملكة للتحقيق، فيما قالت إن السعودية عرقلت جهود تركيا لكشف ملابسات القضية. /انتهى/.