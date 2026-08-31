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٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ١:٢٣ م

عراقجي يكشف عن خداع نتنياهو لجرّ الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران

عراقجي يكشف عن خداع نتنياهو لجرّ الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران

قال وزير الخارجية الايراني: "عندما يتحدث نتنياهو بالعبرية، يتباهى بأنه خدع الحكومة الأمريكية وقادها إلى حرب مع إيران نيابةً عن إسرائيل".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب سيد عباس عراقجي على مواقع التواصل الاجتماعي: "عندما يتحدث نتنياهو بالعبرية، يتباهى بأنه خدع الحكومة الأمريكية وقادها إلى حرب مع إيران نيابةً عن إسرائيل".

حيث يقول نتنياهو صراحة، وبابتسامة ساخرة واستهزاء، كيف تمكن من التأثير في الرأي العام والسياسات الأمريكية من خلال ظهوره الإعلامي لأكثر من ألف ساعة عبر شبكات التلفزيون الأمريكية.

لكن عندما يتحدث باللغة الإنجليزية، يشيد بقدرات الرئيس الأمريكي القيادية.

وختم عراقجي كلامه موجهاً حديثه لنتنياهو: «أيها الأفعى!»

/انتهى/

رمز الخبر 1973417
جواد ماستری فراهانی

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