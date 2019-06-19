شمخاني يلتقي بمستشار الامن الوطني لرئيس جمهورية اوزبكستان

وخلال اللقاء الذي جرى اليوم الاربعاء في مدينة اوفا الروسية، تمت مناقشة الاتفاقيات المبرمة بين الاجهزة الامنية في البلدين وكيفية المشاركة في القضايا الثنائية والاقليمية.

كما بحث الجانبان كيفية استمرار التعاون الوثيق بين البلدين حول ارساء الامن والاستقرار في أفغانستان، والاسراع في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها بين الرئيسين الايراني والاوزبكستاني لتعزيز التعاون الثنائي على الاصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

يذكر ان شمخاني شارك في اجتماع المسؤولين الامنيين للدول المجاورة لافغانستان والذي عقد بمدينة اوفا الروسية بحضور ممثلين عن ايران وروسيا وباكستان والصين والهند وافغانستان، وتقرر ان يعقد الاجتماع الثاني في النصف الثاني من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/مارس 2019) في طهران .

وكان أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني قد التقى على هامش هذا الاجتماع مع مستشار الامن الوطني في كل من ارمينيا وافغانستان./انتهى/