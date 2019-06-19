شمخاني: لن تصل الأمور بين إيران وأميركا إلى الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني أوضح خلال لقاء مع لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية على هامش مؤتمر موسكو الدولي للأمن، أنه لن تصل الأمور بين إيران وأميركا إلى الحرب، لأنه لا يوجد سبب لوقوعها.

وأضاف أشمخاني أن توجيه الاتهامات هي أحد أساليب أميركا الأكثر شيوعاً في الضغط على الدول.

وتابع أنه عندما نود وقف تدفق صادرات النفط من المنطقة، ستكون الظروف الميدانية في الخليج مختلفة عن وضعها الحالي.مضيفاً قمنا على الدوام وسنقوم بالرد بقوة على المعتدين.

وأشار شمخاني إلى أنه يتم اليوم أستخدام كل ما هو متاح في الحرب الناعمة ضد الشعوب المستقلة ويستخدم ذلك كوسيلة تهديد على يد أسوأ المجرمين في العالم، كأميركا./انتهى/