مساعد الشؤون التعليمية في الجيش العراقي يزور مقر القوات المسلحة الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد الشؤون التعليمية في الجيش العراقي العميد طارق عباس ابراهيم عبدالحسين الذي يزور طهران حاليا حضر أمس السبت على رأس وفد عسكري في مقر هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، حيث استقبله مساعد الشؤون الميدانية في هذه الهيئة اللواء مهدي رباني.

وأكد اللواء رباني اثناء هذا اللقاء على توسيع وتوطيد العلاقات الثنائية بين ايران والعراق، مشيرا الى أواصر العلاقات بين البلدين قائلا: أن هناك علاقات تاريخية ووجوه ثقافية ودينية مشتركة تجمع بين الشعبين العريقين الايراني والعراقي، واننا نعتبر الشعب العراقي صديقا وشقيقا لنا.

ومع الاشارة الى الدور البناء الذي يلعبه كل من ايران والعراق في استتباب الامن والاستقرار في المنطقة، أكد رباني على ضرورة التعاون من اجل مواجهة كافة التهديدات الامنية والارهابية.

وأبدى مساعد الشؤون الميدانية في هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية عن استعداد ايران لتقديم خدمة التعليم والتدريب في كافة المجالات العسكرية بما فيها العمليات البرية والجوية والبحرية والدفاعية للجانب العراقي.

واعرب طارق عباس ابراهيم عبدالحسين عن ارتياحه للزيارة التي يجريها لطهران، داعيا الى تعزيز العلاقات بين ايران والعراق في مجال التعليم والتدريب واجراء مناورات عسكرية مشتركة.

وأشار الى ضرورة الاهتمام بالشؤون الخاصة بأمن الحدود واجراء زيارات متقابلة للوحدات والمعارض والامكانيات العسكرية للبلدين./انتهى/.