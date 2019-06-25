ظريف يؤيد موقف ترامب من تواجد القوات الأمريكية في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف غرد على صفحته في "تويتر": قائلاً: ترامب كان محقا مائة بالمائة حينما قال إن القوات الأمريكية ليس لها اي علاقة بالخليج الفارسي. سحبها (من الخليج الفارسي) سيتوافق تماما مع مصالح الولايات المتحدة والعالم".

وأضاف ظريف: لكن من الواضح الآن أن "فريق ب" (بنيامين نتنياهو وجون بولتون ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان) لا يهتم بمصالح الولايات المتحدة . إنهم يحتقرون الدبلوماسية ومتعطشون إلى الحرب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال الاثنين في تغريدة له للدول الأخرى التي تستورد النفط من المنطقة ، كالصين واليابان، إن عليها حماية شحنات النفط التي تشتريها من دول المنطقة، مضيفا أن للولايات المتحدة مصالح استراتيجية محدودة في المنطقة.

وأضاف أنه فيما يخص تهديدات إيران بإغلاق الممرات البحرية المستخدمة لنقل نسبة كبيرة من صادرات النفط من المنطقة، فإن الولايات المتحدة لا تبالي بذلك الأمر./انتهى/