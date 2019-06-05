ظريف: فريق "ب" يختلق معلومات مضللة تربط طهران بهجمات الفجيرة

وفي تغريدة له في صفحته على تويتر، قال محمد جواد ظريف: إن صبيان "الفريق ب"، يبكون مرة أخرى، وهذه المرة بعد قيام الموساد الصهيوني بتلفيق معلومات استخباراتية، حول تورط إيران في التخريب في الفجيرة.

وأضاف ظريف: لقد حذرت من الحوادث والأخبار الكاذبة. نحن نعلم ماذا يحصل عندما تصدق أكاذيبهم.

الجدير بالذكر أن ظريف يستخدم كثيرا مصطلح "الفريق ب"، في إشارة الى كل من جون بولتون مستشار الامن القومي الاميركي، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني، ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومحمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي.

وكان بولتون قد زعم أن الهجمات على ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات، قد نفذت باستخدام ألغام بحرية إيرانية بشكل شبه مؤكد، مضيفا أن الولايات المتحدة سترد على أي تهديد من قبل إيران أو وكلائها في المنطقة.

وتعرضت 4 سفن شحن تجارية مدنية، في 12 ايار/مايو الماضي، لعمليات تخريبية قبالة ساحل إمارة الفجيرة./انتهى/