هزة ارضية خفيفة تضرب نواحي مدينة لامرد جنوب البلاد

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران اليوم السبت ان الزلزال بقوة 4 ريختر وضرب هذه المنطقة في الساعة الحادية عشرة و19 دقيقة من ظهر اليوم وفي عمق 12 كم من سطح الارض.

ولم ترد لحد الان اي تقارير عن الخسائر المحتملة جراء هذا الزلزال.

تقع منطقة اهل في ناحية اشكنان التابعة لمدينة لامرد على مسافة 420 كم جنوب مدينة شيراز.