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٦ يوليو ٢٠١٩ - ١٦:١٠

حملة اعتقالات و مداهمات جديدة في البحرين

حملة اعتقالات و مداهمات جديدة في البحرين

اعتقلت ميليشيات مدنية برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية فجر امس الجمعة 5 مواطنين من منطقة بوري وهم السيد حيدر باقر، السيد مصطفى جواد، السيد حيدر صادق، السيد مجتبى جواد، حسن جعفر، وذلك بعد مداهمة منازلهم.

هذا واعتقلت السلطات أيضًا محمد حسن سبت اثر مداهمات شنتها في ابوصيبع والشاخورة فجر اليوم.

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت في اليومين السابقيين كل من حسام حسن، محسن أحمد، نضال ميرزا، بعد أن كانت قد أوقفت أمس كل من علي حسين حبيب، حسين أحمد الحجيري، مهدي عبد الواحد، أحمد علي العالي، محمد حسن الفرسان، محمد جاسم درويش، محمد ناجي، وأحمد مرتضى.

ويُنقل المعتقلون على خلفية قضايا سياسية عادةً إلى مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيئ الصيت لانتزاع اعترافاتهم بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، إلا أن جهة الاحتجاز باتت مجهولة منذ أن أصدر ملك البحرين مرسوما يمنح بشكل رسمي جهاز الأمن الوطني صلاحيات الاعتقال والتحقيق.

قناة اللؤلؤة

رمز الخبر 1896071

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