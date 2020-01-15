مداهمات واعتقالات في مدن الضفة المحتلة

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن فلسطين اليوم بأن المصادر المحلية صرحت، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت شابا من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وسلّمت اثنين آخرين بلاغين لمراجعة مخابراتها واعتقلت الشاب أحمد حربي أبو عودة (23 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وسلمت قوات الاحتلال الشاب يحيى إسماعيل العصا (39 عاما)، والصحفي صهيب عزيز العصا (33 عاما)، من بلدة العبيدية شرقا، بلاغين لمراجعة مخابراتها.

إلى ذلك، قامت قوات الاحتلال باقتحام منزلين وتفتيشهما في بلدة بيت فجار جنوبا، يعودان للشقيقين حاتم وسمير إبراهيم ثوابتة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة نابلس، عقب مداهمته منطقة عسكر البلد شرقا، واعتقلت الشاب بكر رمزي دويكات، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وأضافت المصادر المحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت، اليوم الأربعاء، بلدة السموع جنوب الخليل، وفتشت عددا من منازل المواطنين، وعرف من أصحابها: المحاضر في جامعة الخليل ابراهيم عقيل، حيث احتجزت أفراد عائلته في غرفة واحدة، وفتشت المنزل تفتيشا دقيقا، وحطمت محتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مصطفى الخطيب واحمد الخطيب من بلدة نعلين غربي محافظة رام الله، في حين اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان عقب انسحاب قوات الاحتلال من حي الطيرة برام الله.

وفي هذا السياق، استولى جنود الاحتلال على جرافة في بلدة سالم شرق نابلس، تعود للمواطن ابراهيم عيسى خلال عملها في شق طريق بمنطقة راس العين شمال البلدة. /انتهى/