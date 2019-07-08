انضمام عوامات فئة حيدر الى اسطول خفر السواحل يوفر بنسبة 40 في المئة في العملة الاجنبية

وأفادت وكالة مهرللأنباء، أن رئيس منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع الايرانية الادميرال رستكاري أكد في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش مراسم ضم عوامات البحث والانقاذ من فئة "حيدر" الى الاسطول البحري التابع لقوة خفر السواحل، أكد: أن جميع مراحل تصميم وصنع هذه العوامات تمت على يد الخبراء والمهندسين في منظمة الصناعات البحرية الايرانية، كما أنها تتمتع بقدرات هيدروديناميكية وسرعة عالية، اضافة الى ميزات اخرى في الاداء حين تنفيذ العمليات.

ووفقا لوكالة مهر تابع رستكاري أن عوامات فئة حيدر قادرة على حفظ التوازن وأداء العلميات في كافة الظروف المناخية مثل الضباب الكثيف والأمطار والعواصف الشديدة وهب الرياح بسرعة تفوق الـ70 كم في الساعة، كما انها مصممة لتلبية كافة إحتياجات خفر السواحل الايراني وتستخدم في عمليات الدورية وتحديد الهوية والملاحقة، الى جانب عمليات البحث والانقاذ.

ووفقا لرستكاري فإن هذه العوامات تحافظ على توازنها وتسترجع وضعها الطبيعي حتى لو مالت بنسبة 90 حتى 180 درجة، لذلك تقاوم الغرق عند العواصف الشديدة، كما أن هذه العوامات مزودة بمنظومة "واترجت" المحلية الصنع وتتمتع بقدرة استعراضية عالية وتتحرك بسرعة تصل الى 70 كم في الساعة في المياه العميقة وكما انها قادرة على الاستعراض في المياه الضحلة ايضا، اضافة الى ميزات اخرى.

وفي اشارة الى باقي ميزات العوامات قال: ان كل من منظومات الملاحة والمساعدة الملاحية و"الشفت" والمروحية تم صنعها محليا تماما ما تعد من ميزات هذه العوامات، مشددا على أن 70 في المئة من المعدات الداخلية لهذه العوامات مصنوعة على يد منظمة الصناعات البحرية الايرانية ومنظمة الصناعات الدفاعية والشركات المعرفية داخل البلاد، ما ادى الى التوفير في ذخائر العلمية الاجنبية بنسبة 40 في المئة.

وفي الختام قال رستكاري: أن انضمام هذه العوامات الى اسطول خفر السواحل التابع للجمهورية الاسلامية قد زاد من قوة هذه القوة في المياه الوطنية والحكر الاقتصادي./انتهى/