مساعي العدو ترمي الى تقويض قدرات ايران في مجال الدفاع الجوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المساعد التنفيذي لقوة الدفاع الجوي التابعة للجيش الايراني العميد "ابوالفضل سبهري راد" صرح: أن استخدام القدرات المحلية في مجال الدفاع الجوي يعد العامل الاساس في قدرة الدفاع الجوي وذلك يعد ثمرة عزم ومثابرة وجهد العاملين في الصناعات العسكرية بكافة انحاء البلاد.

وأضاف ان العدو ينوي عرقلة أو ايقاف عملية انتاج المعدات الاساسية لدى الدفاع الجوي، لكن القوات المسلحة الايرانية قطعت خطوات مهمة للغاية في مجال تعزيز القدرات العسكرية سيما الدفاع الجوي.

وأكد أن الأعداء يراقبون كافة تحركات وإجراءات لدى القوات المسلحة الايرانية، وبمجرد رصد اي نقطة ضعف يحاولون استهداف ايران من خلالها./انتهى/