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٨ يوليو ٢٠١٩ - ١٦:٢٢

طهران تحتج على توقيف المنتخب الايراني لكرة الطائرة في مطار شيكاغو

طهران تحتج على توقيف المنتخب الايراني لكرة الطائرة في مطار شيكاغو

صرح مدير عام الشؤون الامريكية في الخارجية الايرانية أن الولايات المتحدة لا تجيد التعامل بشكل منصف وحيادي مع كافة الفرق الرياضية كونها تستضيف الالعاب الرياضية العالمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدير عام الشؤون الامريكية في الخارجية الايرانية "محسن بهاروند" احتج على طريقة تعامل السلطات الامريكية مع المنتخب الايراني لكرة الطائرة وتوقيفه في مطار شيكاغو، حيث قال لسفير سويسرا في طهران: لو لم تستطع الولايات المتحدة استضافة الفرق الرياضية من جميع الدول بشكل منصف ومحايد، فمن الافضل أن لا تتقبل استضافة الالعاب الرياضية.

وقد توجه المنتخب الايراني لكرة الطائرة الى الولايات المتحدة الأمريكية  للمشاركة في المباريات النهائية لبطولة الأمم، إذ تم توقيفه لمدة 4 ساعات في مطار شيماغو وفقا للأنباء الواصلة، ما أدى الى احتجاج الوزارة الخارجية الايرانية./انتهى/

رمز الخبر 1896134

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