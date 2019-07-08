وزير العمل: سياسة إيران الخارجية ترتكز على تعزيز التعاون مع الجوار

جاءت تصريحات شريعتمداري اليوم الإثنين، لدى إستقباله وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل في سوريا "ريما القادري".

وأعرب وزير العمل عن سرور إيران أن تكون الى جانب سوريا في مرحلة إعادة الإعمار؛ مضيفا ان وزارة العمل والرخاء الإيرانية وبفضل الإمكانيات المتاحة لديها، بامكانها أن تقدم المساعدات الى سوريا في هذا المجال، كما قامت بذلك في العراق.

وأضاف، ان طهران مستعدة تماما للتعاون في مجال إنشاء مركز للتعليم الفني والمهني في سوريا.

ونوه الى التجارب الجيدة التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية في مجال تعزيز البنى التحتية بالقرى والأرياف.

وتابع، ان وزارة العمل والرخاء الإجتماعي الإيرانية مستعدة لنقل تجاربها الى دولة سوريا الشقيقة في مجال النهوض بالحرف المنزلية وتأهيل الأطفال بلا معيل أو سيء الإعالة، وتدريب الأشخاص الراغبين بالعمل في إطار بيئة حقيقية ومشاريع منفصلة.

من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل في سوريا، ان التعاون في المجالات الإجتماعية وسوق العمل يمهد الأرضية لتقارب الشعوب؛ مضيفة انه، "لدينا مسؤولية كبرى لتجنيد كافات الطاقات والتجارب لتنمية سوريا وإيران في مجال العمل وذلك في ضوء العلاقات الستراتيجية والسياسية الممتازة للبلدين".

وأكدت، ان سوريا اليوم بحاجة الى التجارب الإيرانية القيمة بالتأكيد.