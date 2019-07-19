العميد شكارجي: لا صحة مزاعم الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول اسقاط طائرة ايرانية مسيرة

وقال العميد شكارجي في تصريح له اليوم الجمعة، انه وخلافا للمزاعم الواهية والنابعة من اوهام الرئيس الاميركي الارهابي ، فان جميع الطائرات المسيرة التابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز ومنها الطائرة المسيرة المشار اليها من قبل ترامب قد عادت الى قواعدها سالمة بعد تنفيذها مهمات الاستطلاع والسيطرة المخطط لها، ولم يكن هنالك اي تقرير يدل على وقوع مواجهة عملياتية من قبل السفينة الحربية الاميركية "يو اس اس بوكسر" مع طائرة ايرانية مسيرة.

واعتبر المتحدث بأسم القوات المسلحة الايرانية مثل هذه التصريحات التي أدلى بها اارئيس الاميركي تندرج في اطار توتير الاوضاع وزعزعة الامن في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز، مضيفا ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية تقوم باستمرار بواجباتها القانونية في حماية ومراقبة وحفظ أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز من خلال توخي اليقظة التامة ووفقا للقوانين الدولية.