ظريف يعلق على وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

ونشر محمد جواد ظريف الذي يزور حاليا نيكاراغوا ضمن جولة بدأها في نيويورك وتشمل عدة دول في اميركا اللاتينية، في صفحته الشخصية على تويتر صورا عن يوكيا امانو المدير العام الفقيد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكتب: أسفت للوفاة المفاجئة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا امانو.

وأعرب ظريف عن مواساته في تغريدته، لأسرة وذوي امانو، ووصفه بأنه كان داعما وفيا وملتزما للاتفاق النووي والخطة الشاملة للعمل المشترك منذ بداية انطلاقة هذا الاتفاق، وكتب: نتوقع ان يواصل خلف امانو كذلك ذات النهج.

وتوفي يوكيا امانو يوم الاثنين 22 تموز/يوليو 2019، عن عمر ناهز 72 عاما. وكان قد تولى منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ الاول من كانون الاول/ديسمبر 2009./انتهى/