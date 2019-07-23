ظريف سَيقدم ايضاحا لمجلس الشورى عن نتائج سفره إلى أمريكا

وافادت "وكالة مهر للأنباء" ان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإسلامي"سيد حسين نقوي حسيني" قال في حديث له مع مهر أن وزير خارجية البلاد عازم على الحضور إلى مجلس الشورى بغية تقديم تقرير عن آخر المستجدات الدبلوماسية وخاصة فيما يتعلق بزيارته إلى أمريكا، وذلك يوم الأحد القادم. /انتهى/