طالبان تستهدف رتلاً للقوات الأميركية بتفجير انتحاري في كابول

وأشار المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فرامرز لوكالة “سبوتنيك” إلى أن “عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم لدى مرور رتل للقوات الأجنبية في منطقة ترخيل”. ونفى المتحدث علمه بسقوط ضحايا في الهجوم، مشيراً إلى أن الجنود الأجانب طوقوا المنطقة ولم يسمحوا لأحد بالاقتراب من المكان.

ونقلت وكالة “بجواك” عن المتحدث باسم قوات “الدعم الحازم” التابع لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، تأكيده “تعرض مركبة للتحالف لانفجار عبوة ناسفة صباح اليوم في كابول، ولم يصب أي من جنود التحالف بأذى”.

وتبنت حركة طالبان الهجوم، وادعى المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، في بيان أن “فدائياً” فجر سيارة مفخخة بالقوات الأميركية لدى مرورها في المنطقة. ووفقاً لمجاهد، فقد أسفر الانفجار عن “تدمير سيارتين من طراز “لاندكروزر” ومقتل عدد من ضباط “السي آي إيه”.