الرئيس الروسي سيزور الأراضي المحتلة في يناير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن روسيا اليوم، أن المتحدث باسم الكرملين أعلن اليوم الأثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيزور الأراضي الفلسطينية المحتلة في يناير القادم.

وأضاف المتحدث أن الاستعدادات جارية لهذه الزيارة.