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١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٥:٤٤

الرئيس الروسي سيزور الأراضي المحتلة في يناير

الرئيس الروسي سيزور الأراضي المحتلة في يناير

قالت مصادر مطلعة إن الرئيس الروسي سيزور الأراضي الفلسطينية في يناير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن روسيا اليوم، أن المتحدث باسم الكرملين أعلن اليوم الأثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيزور الأراضي الفلسطينية المحتلة في يناير القادم.

وأضاف المتحدث أن الاستعدادات جارية لهذه الزيارة.

رمز الخبر 1900196

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