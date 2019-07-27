  1. الرياضة
٢٧ يوليو ٢٠١٩ - ١٢:٢١

منتخب شباب ايران للكرة الطائرة يتاهل الى الدور النصف نهائي ببطولة العالم

منتخب شباب ايران للكرة الطائرة يتاهل الى الدور النصف نهائي ببطولة العالم

تاهل منتخب شباب ايران للكرة الطائرة الى الدور النصف نهائي ببطولة العالم الـ 20 للشباب تحت 21 عاما في البحرين بفوزه على نظيره البحريني 3-0.

ففي المباراة التي جرت مساء الاربعاء في اطار الجولة الثالثة من الدور الثاني للبطولة فرض منتخب شباب ايران سيطرته الكاملة على اشواط المباراة الثلاثة وفاز عن جدارة واستحقاق بنتائج 25-18 و 25-14 و 25-18 .

وكانت ايران قد فازت في اطار هذا الدور على الارجنتين 3-1 وخسرت امام ايطاليا 3-1 .

وفي الدور نصف النهائي ستلاقي ايران البرزايل فيما ستلاقي ايطاليا روسيا.

وكانت ايران قد فازت في الدور الاول على تونس 3-0 وعلى التشيك 3-0 وخسرت امام روسيا 3-2 .

يذكر ان افضل نتيجة حققتها ايران في تاريخ البطولة هو المركز الثالث عام 2007.

رمز الخبر 1896618

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