  1. الرياضة
٢٨ يوليو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣

إيران تحرز لقب بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب للمرة الأولى في تاريخها

إيران تحرز لقب بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب للمرة الأولى في تاريخها

توّج منتخب شباب ايران ببطولة العالم للكرة الطائرة للشباب تحت 21 عاما في نسختها العشرين التي جرت في البحرين، للمرة الاولى في تاريخه بفوزه في المباراة النهائية على نظيره الايطالي 3-2 .

تقدمت ايطاليا في الشوط الاول 25-17 الا ان ايران تمكنت من العودة الى اجواء المباراة والفوز بالشوطين الثاني والثالث 25-17 و 25-23 وعادت ايطاليا للفوز في الشوط الرابع 25-22 ، الا ان كلمة الفصل كانت لايران في الشوط الخامس والاخير بالفوز 15-12 والتتويج بالبطولة.

وكانت ايران قد فازت في الدور الاول على تونس 3-0 وعلى التشيك 3-0 وخسرت امام روسيا 3-2 .

وفي الدور الثاني فازت ايران على الارجنتين 3-1 وعلى البحرين 3-0 وخسرت امام ايطاليا 3-1 .

وفي الدور نصف النهائي تغلبت ايران على البرازيل 3-0 لتتاهل الى النهائي الذي فازت فيه على ايطاليا 3-2 .

يذكر ان افضل نتيجة حققتها ايران في تاريخ البطولة سابقا هو المركز الثالث عام 2007 .

رمز الخبر 1896641

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