إيران تحرز لقب بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب للمرة الأولى في تاريخها

تقدمت ايطاليا في الشوط الاول 25-17 الا ان ايران تمكنت من العودة الى اجواء المباراة والفوز بالشوطين الثاني والثالث 25-17 و 25-23 وعادت ايطاليا للفوز في الشوط الرابع 25-22 ، الا ان كلمة الفصل كانت لايران في الشوط الخامس والاخير بالفوز 15-12 والتتويج بالبطولة.

وكانت ايران قد فازت في الدور الاول على تونس 3-0 وعلى التشيك 3-0 وخسرت امام روسيا 3-2 .

وفي الدور الثاني فازت ايران على الارجنتين 3-1 وعلى البحرين 3-0 وخسرت امام ايطاليا 3-1 .

وفي الدور نصف النهائي تغلبت ايران على البرازيل 3-0 لتتاهل الى النهائي الذي فازت فيه على ايطاليا 3-2 .

يذكر ان افضل نتيجة حققتها ايران في تاريخ البطولة سابقا هو المركز الثالث عام 2007 .