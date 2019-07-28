الأميرال خانزادي يصل إلى روسيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كان في استقبال قائد القوة البحرية الايرانية عدد من المسؤولين العسكريين الروس، ومن المقرر ان يشارك الأميرال خانزادي خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة ايام في مراسم يوم السلاح البحري الروسي التي تقيم اليوم الاحد.

واوضح الأميرال خانزادي لدى وصوله الى سان بطرسبورغ ان هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة نظيره الروسي بهدف تنمية التعاون بين البلدين وستجري خلالها مباحثات مع قائد سلاح البحر الروسي ومن المتوقع التوصل إلى اتفاقات مع الاتحاد الروسي في المجال البحري.

واعرب الأميرال خانزادي عن امله بان تسفر هذه الزيارة عن نتائج ايجابية قصيرة وطويلة الامد./انتهى/