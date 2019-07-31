مدير مكتب الرئيس الإيراني: الإمارات باتت تتبع مواقف جديدة تختلف عن مواقف السعودية

وقال واعظي إن تخفيض الإمارات لأعداد قواتها في اليمن دليل على هذا "التغيير في النهج".

وأضاف أنه "ينبغي أن يبقى الخليج آمنا، وضمان ذلك يتم عبر دول المنطقة"، كما عبر عن أمله بأن "يكون الخليج خاليا من أي قوات أجنبية، لكن تطبيق ذلك عمليا يبدو أمرا صعبا".

يذكر أن قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد قاسم رضائي، التقى أمس قائد قوات خفر السواحل الإماراتي، العميد محمد علي مصلح الأحبابي، "لبحث سبل توسيع العلاقات الدبلوماسية وتعزيز أمن الحدود بين البلدين".

وأشاد رضائي بالعلاقات "التاريخية العريقة" في مختلف الأصعدة والمجالات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.