الحاق مدمرة "دماوند" الى الاسطول البحري الايراني في بحر قزوين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة البحرية التابعة للجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي اعلن على هامش افتتاحية العاب الغوص العسكري الدولية 2019 التي تقام في جزيرة كيش جنوبي ايران، عن انضمام مدمرة "دماوند" الى الاسطول البحري التابع للجيش الايراني في مياه ايران الشمالية.

وأضاف: أن هذه المدمرة قد تم اعادة تأهيلها بشكل كامل خلال 18 شهرا وتم ازالة جميع النواقص لدى الأنواع السابقة، كما انها مزودة بمنظومة رادارية متطورة تمكنها من استهداف أهداف بعيدة المدي.

وقال خانزادي: تم تزويد هذه المدمرة بأسلحة جديدة وحاليا نخطط لتزويدها بمنظومة اطلاق الصواريخ العامودية.

وأشار خانزادي الى تعزيز الاسطول البحري الايراني في المياه الجنوبية في البلاد، قائلا: سيتم الحاق مدمرة "دنا" وسفينة قاذفة للصواريخ ومعدات حربية متطورة اخرى الى هذا الاسطول./انتهى/.