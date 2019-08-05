ظريف: باب الحوار مع الامارات والسعودية مفتوح

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اليوم الاثنين عقد وزير الخارجية محمد جواد ظريف مؤتمرا صحفيا على اعتاب يوم المراسل في ذكرى استشهاد المراسل محمود صارمي في مزار شريف بافغانستان.

وقال ظريف: اليوم يوجد خطابان في العالم، يقفان في وجه بعضهما البعض، الخطاب الاول هو السلام والحوار والتعددية والاخر الجبر والارهاب وخرق القوانين.

أمريكا تستخدم اداة المعيشة لفرض سياستها

وأضاف: الارهاب الاقتصادي هو واقع تمارسه الولايات المتحدة ضد ايران حيث تقول لو اراد الشعب الايراني تحسين اوضاعهم المعيشية يجب ان يغيروا سياساتهم، وكذالك تمنع وصول الادوية للمرضى، رغم انه بفضل الانتاج المحلي بات الحاجة الى الادوية الاجنبية اقل بكثير.

وأشار الى انجازات ايران في مجال العلوم والتكنولوجيا وتقنية النانو والتقنية النووية قائلا: لدينا حضارة قامت بتقديم العلم والمعرفة الى الغرب في ذروة تخلفهم، واليوم لم يسمحوا لنا ان نشتري منهم العلم حتى.

الولايات المتحدة في عزلة دولية

واكد ظريف نظرا الى خطاب الشر لدى البيت الابيض وفريق "بي" وخطاب الحوار والسلام والمصالحة الذي تقدمه ايران، فباتت الولايات المتحدة في عزلة من المجتمع الدولي وهناك دول تخجل من ان يأتي اسمها الى جانب الولايات المتحدة.

وتابع: اليوم وبعد 18 عاماً تخرج الولايات المتحدة ذليلة من افغانستان، وفي العراق الذي اوجدت به داعش وسوريا لم تحصد الا الفشل وايضا في الخليج الفارسي الذي لم تخلف فيه سوى المجازر واين ما ذهبت لم تلاق غير الذل والهوان، مشيرا الى ان الولايات المتحدة لم تنتصر في اي حرب خاضتها خلال الاعوام الـ70 الاخيرة سوى غزو "غرينادا".

الشارع الامريكي يعاني من ثقافة عنف

وصرح ظريف أن عصر الغطرسة والتبجح والهيمنة قد ولى وليس لدينا اي مشكلة مع الشارع الامريكي، الا أن الشارع الامريكي يعاني من ثقافةال عنف والغطرسة وفي ثقافتهم دوماً تطرح الحرب بعنوان احدى الخيارات على الطاولة وهذه الثقافة ليست مقبولة لذلك يلجأ الى فرض الحظر والعقوبات.

وقال ظريف: ماذا يعني الحظر ضد وزير خارجية دولة؟ يعني الفشل في الحوار والدبلوماسية والتعارض مع الحوار وهذا هو الفرق بين الخطابين ضمن مسار واحد.

واكد ظريف على "أننا لن نشتري الأمن من الخارج فأمننا ينبع من الشعب" لافتا الى ان امريكا اليوم تعيش حالة العزلة ومحاولاتها لتشكيل تحالف في الخليج الفارسي باءت بالفشل.

كما واعتبر ان الولايات المتحدة هي المسؤول الأول عن تالوتر في الخليج الفارسي والعالم.

وتطرق الى توقيف ناقلة نفط البريطانية واصفا بريطانيا بانها شريكة في الارهاب الاقتصادي الامريكي محذرا من عواقب اجراءاتها.

يتبع