موسكو تدين التصرف الأميركي ضد ظريف

وقال ريابكوف في مؤتمر صحفي: بالطبع، "ندين خطوة الإدارة الأمريكية بفرض عقوباتها على وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية محمد جواد ظريف... هذا إجراء ضغط غير مسبوق، ويجب ألا يكون له محل في العلاقات الدولية المعاصرة​​​".

وفرضت الحكومة الأمريكية الأربعاء الماضي حظرا على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وقال ظريف، إن واشنطن فرضت عليه الحظر لأنه يمثل تهديدا لجدول أعمالها، كاشفا اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعاه إلى البيت الأبيض لكنه ردّ الدعوة، ليتم إبلاغه بعد أسبوعين بأن الإدارة الأمريكية فرضت عليه الحظر.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا كبيرا على خلفية انسحاب ترامب الاحادي الجانب من الاتفاق النووي مع طهران، وحملته العدائية ضد طهران.