عراقجي يحث منظمة التعاون الإسلامي على التحرك ضد العدوان على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، هنأه عراقجي على تعيينه، معرباً عن أمله في أن يستخدم الأمين العام الجديد إمكانيات المنظمة لتعزيز الوحدة والتنسيق بين الدول الإسلامية في مواجهة تحديات العالم الإسلامي.

وأطلع عراقجي الأمين العام على آخر التطورات الإقليمية في أعقاب "عدوان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران"، مؤكداً على ضرورة رد فعل مسؤول من الدول الإسلامية على انتهاكات سيادة إيران ووحدة أراضيها.

كما أشار الوزير إلى الظروف والتحديات الحرجة التي يواجهها العالم الإسلامي، ولا سيما استمرار عدوان وجرائم الكيان الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، ودعا إلى دعم قوي لحقوق الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإلى مواقف موحدة وفعالة من جانب الدول الإسلامية.

وجه عراقجي دعوة إلى الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي لزيارة طهران، وأعرب عن أمله في أن تتم الزيارة في أقرب فرصة ممكنة.

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